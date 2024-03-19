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19 марта, 10:30

В мире

Новости мира: сенатор США заявил, что украинцы должны служить вне зависимости от возраста

Новости мира: сенатор США заявил, что украинцы должны служить вне зависимости от возраста

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Сенатор США Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов) во время своего визита в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что украинцы должны идти в армию вне зависимости от возраста. По его словам, на фронте нужно больше людей и призвал отправлять в ВСУ молодежь младше 25 лет.

Тем временем в Бруклине местные жители протестуют против строительства приюта для бездомных в одном из спальных кварталов города. Они не хотят, чтобы по соседству жили более сотни бродяг, многие из которых борются с зависимостью и имеют психические проблемы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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