По сети разошелся документ с информацией о смерти короля Великобритании Карла III, который оказался фейком. Букингемский дворец подтвердил, что монарх продолжает исполнять рабочие обязанности. Ранее стало известно, что у Карла III обнаружен рак. По сообщениям СМИ, в Великобритании действительно готовятся к его смерти. На этот случай уже разработан план под названием "Менайский мост". В частности, он состоит из пунктов оповещения общества о смерти короля и полной информации о происходящем в течение десяти дней после его ухода из жизни.

В столице Гаити продлили комендантский час. Жизнь Порт-о-Пренса была парализована в конце февраля 2024 года, когда премьер-министр уехал в Кению, чтобы договориться о развертывании иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Социально-политический кризис обострился в Гаити после убийства президента Жовенеля Моиза летом 2021 года. Бездействие властей привело к усилению влияния бандитских группировок, которые контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.

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