В Миннесоте просят не смывать золотых рыбок в унитаз и не выпускать на волю

В американском штате Миннесота просят не смывать золотых рыбок в унитаз и не выпускать на волю. В естественной среде рыбы отъедаются до размеров мяча для регби.

Несколько десятков таких уже обнаружили в одном из озер. Специалисты говорят, что от разъевшихся золотых рыбок страдает экология.

Они питаются данными отложениями и растениями, что способствует росту водорослей. Кроме того, аквариумные обитатели могут передавать обитателям естественной среды смертельные болезни.

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