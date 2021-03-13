Новости мира: пожар на круизном лайнере в Греции и голая актриса на кинопремии "Сезар"

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Круизный лайнер сгорел в порту Корфу в Греции. Пожар удалось потушить только через час, когда туда добрались спасатели. Корабль на 680 мест был построен в 2003 году, 7 лет назад проходил капитальный ремонт. Из-за пандемии судно стояло в порту с конца января. В момент пожара пассажиров на борту не было, только экипаж. Данных о пострадавших нет.
Елизавета II поделилась впечатлениями от встречи с Юрием Гагариным в июле 1961 года. Во время научной онлайн-конференции британская королева назвала космонавта очаровательным. При этом призналась, что в первую очередь очаровывал сам факт, что это именно тот человек, который первым побывал в космосе. Гагарин посетил Великобританию после своего легендарного полета. Он прибыл в страну по приглашению профсоюза литейщиков в Манчестере, и неожиданно попал на прием во дворец.
27 миллионов долларов получит семья Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейского в мае прошлого года. Власти Миннеаполиса договорились о выплате компенсации и прекращении гражданского иска. Но уголовное дело продолжается. Сейчас идет отбор присяжных. Слушания начнутся в конце марта. После гибели афроамериканца Флойда в мае прошлого года по штатам прокатились крупнейшие в истории США массовые протесты под лозунгом Black lives matter. По разным оценкам, в них участвовало от 15 до 26 миллионов человек.
Актриса Корин Масьеро вышла на сцену премии "Сезар" в костюме осла и с алой краской на лице, а затем начала раздеваться. "Сейчас мы такие – абсолютные голые", – сказала Масьеро, имея ввиду состояние культуры. Публика восприняла шокирующий скетч 57-летней актрисы неоднозначно, впрочем, аплодисменты Корин собрала.
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