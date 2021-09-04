Талибы празднуют захват Панджшера

Представители запрещенной в РФ организации "Талибан" отмечают захват Панджшера. Эта провинция была единственной неподконтрольной террористической организации.

Чтобы отметить захват теперь уже всей территории Афганистана, боевики устроили в Кабуле стрельбу в воздух очередями. Есть данные, что четверо погибли и семь человек пострадали. В руководстве талибов пригрозили отнять оружие за огульную стрельбу. В свою очередь лидеры сопротивления назвали победу "липовой" и опровергли падение Панджшера.

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