Врач назвала правила, позволяющие избежать ожирения

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Избежать ожирения и его последствий помогут три простых правила, рассказала врач-эндокринолог Пироговского центра, КДЦ "Арбатский" Ирина Бахман. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
По ее словам, для начала нужно проанализировать свое питание и образ жизни.
"Я уверена, что здоровый образ жизни вообще-то начинается с детского возраста, это та привычка, которую стоит воспитывать у своих детей и самим служить для них примером", – отметила Бахман.
Вторым правилом, по ее словам, являются физические нагрузки. Специалист подчеркнула, что кардионагрузкам нужно уделять минимум 20 минут в день.
"Если вы тренируетесь три раза в неделю, то заниматься нужно по одному часу. Как сделать эту задачу для себя посильной? Проше простого. Ходите", – объяснила Бахман.
Третьим правилом, которое поможет избежать ожирения, врач назвала правильное питание.
"Люди потребляют много фастфуда, и тут речь не только о ресторанах быстрого питания, но и о полуфабрикатах. Там думают о том, чтобы человек съел побольше, а поэтому еще и добавляют разные соусы", – пояснила специалист.
По ее словам, еду лучше готовить самостоятельно.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что мировая "эпидемия ожирения" намного опаснее коронавируса. По его словам, почти 40% населения Земли страдает от проблем с лишним весом. Это может привести к онкологическим заболеваниям, диабету, инсультам и инфарктам. Мясников отметил, что в 2020 году более 20 миллионов человек скончались из-за осложнений, связанных с ожирением.
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