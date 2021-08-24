В Подмосковье полицейские задержали двух мужчин за нападение на таксиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Подмосковная полиция задержала двух подозреваемых в нападении на таксиста. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.

Уточняется, что злоумышленников 31 года и 33 лет подозревают в грабеже. По данным ведомства, днем в Электрогорске мужчины вызвали такси для поездки по городу.

"По пути следования пассажиры попросили водителя поехать по другому адресу. Подъехав к указанному месту, клиенты неожиданно стали избивать таксиста, заставляя его ехать в сторону леса. Испугавшись за свою жизнь, мужчина на ходу выпрыгнул из машины и убежал, после чего обратился в полицию", – говорится в сообщении.

Подозреваемые были задержаны по горячим следам в лесополосе. Там правоохранители нашли похищенный автомобиль, который возвращен законному владельцу.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту избиения ученого Владимира Цетлина в центре Москвы. Пострадавшего госпитализировали в Боткинскую больницу с ушибами головы.