В Подмосковье полицейские задержали двух мужчин за нападение на таксиста

07:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Подмосковная полиция задержала двух подозреваемых в нападении на таксиста. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.
Уточняется, что злоумышленников 31 года и 33 лет подозревают в грабеже. По данным ведомства, днем в Электрогорске мужчины вызвали такси для поездки по городу.
"По пути следования пассажиры попросили водителя поехать по другому адресу. Подъехав к указанному месту, клиенты неожиданно стали избивать таксиста, заставляя его ехать в сторону леса. Испугавшись за свою жизнь, мужчина на ходу выпрыгнул из машины и убежал, после чего обратился в полицию", – говорится в сообщении.
Подозреваемые были задержаны по горячим следам в лесополосе. Там правоохранители нашли похищенный автомобиль, который возвращен законному владельцу.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту избиения ученого Владимира Цетлина в центре Москвы. Пострадавшего госпитализировали в Боткинскую больницу с ушибами головы.
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