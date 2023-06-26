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Происшествия

Мишустин призвал к консолидации общества на фоне попытки вооруженного мятежа в РФ

Мишустин призвал к консолидации общества на фоне попытки вооруженного мятежа в РФ

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал к консолидации общества на фоне недавней попытки вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". По его словам, в настоящее время Россия берется за право выбирать свой путь развития.

Премьер-министр напомнил о словах Владимира Путина, который отметил, что сейчас Запад направил против РФ свои военные, экономические и информационные силы. Россия должна выбрать свой дальнейший путь, опираясь на собственные интересы, добавил он.

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Сюжет: Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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