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Политика

Новости часа: Путин и Собянин осмотрели кластер "Ломоносов" Научной долины МГУ

Новости часа: Путин и Собянин осмотрели кластер "Ломоносов" Научной долины МГУ

Путин согласился с идеей перенести День молодежи на последнюю субботу июня

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

Новости часа: Песков оценил идею расширить льготы мобилизованных на участников ЧВК

РФ не контактирует с Германией на фоне возможных поставок танков Киеву – Песков

Новости часа: Песков оценил ситуацию с возможными поставками немецких танков Украине

Новости часа: Путин поручил ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах РФ

Медведев заявил, что Россия обладает достаточным количеством вооружений

Путин провел совещание с членами правительства 24 января

Новости часа: Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инноцентра МГУ. Там разместили лаборатории высокотехнологичных компаний с коворкингом, конференц-залами и выставочными пространствами.

Решение Берлина по танкам Leopard крайне опасное и переводит конфликт на новый уровень противостояния. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Прокуратура начала проверку после ДТП с маршруткой и грузовиками в Балашихе. Там пострадали три человека.

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