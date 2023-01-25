Новости часа: Путин и Собянин осмотрели кластер "Ломоносов" Научной долины МГУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин и Сергей Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инноцентра МГУ. Там разместили лаборатории высокотехнологичных компаний с коворкингом, конференц-залами и выставочными пространствами.

Решение Берлина по танкам Leopard крайне опасное и переводит конфликт на новый уровень противостояния. Об этом заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

Прокуратура начала проверку после ДТП с маршруткой и грузовиками в Балашихе. Там пострадали три человека.