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Политика

Новости часа: Песков прокомментировал сообщения об ударах ВС РФ по соцобъектам Украины

Новости часа: Песков прокомментировал сообщения об ударах ВС РФ по соцобъектам Украины

Лавров встретится с Лукашенко в Минске 27 и 28 ноября

Песков выразил уверенность в успешном завершении СВО

Путин прибыл в Ереван для участия в саммите ОДКБ

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спецоперация на Украине выполняет свои задачи, ударов по соцобъектам как не было, так и нет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по системе военного управления ВСУ и объектам энергетики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Франция не выдала визы представителям России для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО. Такую информацию предоставили в МИД РФ.

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