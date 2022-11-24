14:30Политика
Новости часа: Песков прокомментировал сообщения об ударах ВС РФ по соцобъектам Украины
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спецоперация на Украине выполняет свои задачи, ударов по соцобъектам как не было, так и нет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по системе военного управления ВСУ и объектам энергетики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Франция не выдала визы представителям России для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО. Такую информацию предоставили в МИД РФ.