В Кремле прокомментировали запрет нескольких стран на въезд машин из России

В Кремле отметили, что необязательно отвечать зеркально на очередные ограничения для россиян со стороны Европы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

К запрету на выезд в страну на российских номерах присоединилась Болгария.

Ранее трудности возникли у россиян на границах Латвии, Литвы, Польши, а с 3 октября нельзя будет въехать в Норвегию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.