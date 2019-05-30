Актуальные новости России за 30 мая

В столице пройдет эксперимент по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму. Предполагается, что его проведут в одном или нескольких избирательных округах столицы. Голосовать будут на сайте mos.ru. Создадут специальную программу, бумажный бюллетень в этом случае не нужен, он будет цифровым.

Родственникам теперь не смогут отказывать в посещении своих родных в реанимации. Больницы обязали их пускать. Правила, как это будет происходить, должны утвердить в ближайшие дни в Минздраве.

Людям с ВИЧ и гепатитом C разрешено усыновлять детей. Но нужно будет получить решение суда. Речь идет о случаях, когда ребенок уже проживает в семье, но не был усыновлен. Его оставят приемным родителям, даже если у них психические расстройства, или они страдают наркоманией, или алкоголизмом и другими тяжелыми заболеваниями.