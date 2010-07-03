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06:45

Кратковременные дожди ожидаются в Москве в четверг, 30 мая

общество погода

06:45

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Предстоящим днем Москва окажется на периферии антициклона, под влиянием атмосферного фронта с северо-запада, сообщает портал "Метеоновости".

При переменной облачности возможны кратковременные дожди, местами с грозами и градом. Максимальная температура воздуха в городе составит 26-28 градусов, по области до плюс 28 градусов.

Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы ветра будут достигать 15 метров. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.

По словам синоптиков, температура воздуха будет выше климатической нормы на 5-7 градусов.

Ранее сообщалось, что из-за грозы, ветра и риска возникновения пожаров на 30 мая в Москвеобъявлен повышенный уровень погодной опасности.

Центр погоды "Фобос" отметил, что температура воздуха на этой неделе может подняться выше 30 градусов. МЧС уже рекомендовал москвичам избегать перегрева на солнце, использовать светлую одежду и головной убор, а также употреблять больше воды.

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