Желтый уровень опасности объявлен в столице на 30 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице на 30 мая из-за грозы и риска пожаров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

Центр погоды "Фобос" отметил, что температура воздуха на этой неделе может подняться выше 30 градусов. МЧС уже рекомендовал москвичам избегать перегрева на солнце, использовать светлую одежду и головной убор, а также употреблять больше воды.

Ранее и. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал, что летом в столичном регионе температура тоже будет около или выше нормы. По его словам, среднесуточные показатели для июня в Москве, по многолетним исследованиям, составляют 17 градусов, для июля – 19,2 градуса, для августа – 17 градусов.

Завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что после аномальной жары могут прийти торнадо и смерчи. Однако главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ответила, что смена погоды к концу недели не будет такой контрастной, чтобы вызвать такие явления.

Киктев пояснил, что прогнозируются они не за неделю, а только "ближе к делу". Кроме того, в России смерчи редки, в отличие от США.

