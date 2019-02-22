На Лас-Вегас обрушился сильнейший за 82 года снегопад

Жители Лас-Вегаса играют в снежки и засыпали Сеть аномальными фото. Их впервые за 82 года накрыл мощный снегопад. Горожанам – на радость, коммунальщикам – на беду.

Такого в субтропиках не ожидал никто. Местами выпало 76 миллиметров осадков (при норме в 13 миллиметров). Город почти парализован, на трассах десятки аварий. В домах перебои с электричеством.

Снежная буря бушует почти в половине американских штатов. Накануне из-за нее отменили более двух тысяч авиарейсов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.