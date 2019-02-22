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Новости

22 февраля 2019, 07:30

В мире

На Лас-Вегас обрушился сильнейший за 82 года снегопад

На Лас-Вегас обрушился сильнейший за 82 года снегопад

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Жители Лас-Вегаса играют в снежки и засыпали Сеть аномальными фото. Их впервые за 82 года накрыл мощный снегопад. Горожанам – на радость, коммунальщикам – на беду.

Такого в субтропиках не ожидал никто. Местами выпало 76 миллиметров осадков (при норме в 13 миллиметров). Город почти парализован, на трассах десятки аварий. В домах перебои с электричеством.

Снежная буря бушует почти в половине американских штатов. Накануне из-за нее отменили более двух тысяч авиарейсов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео за рубежом Иван Базанов Мария Рыбакова
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