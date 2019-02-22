ДТП с участием фуры произошло на 21-м км МКАД

Крупное ДТП с участием фуры произошло на 21-м километре МКАД, передает телеканал Москва 24.

По словам очевидцев, у фуры оторвалась кабина и перелетела на другую сторону дороги. Авария произошла в 6:30 в районе Каширского шоссе.

Из-за случившегося затруднено движение транспорта на юге кольцевой автодороги в обоих направлениях.

В ГИБДД считают, что водитель фуры потерял управление, налетев на препятствие. Подробности случившегося и состояние водителя грузовика уточняются.