СМИ сообщили об экстренной госпитализации Пугачевой

СМИ сообщили, что Аллу Пугачеву госпитализировали в институт хирургии имени Вишневского. Якобы там ей провели срочную операцию на сердце.

Концертный директор певицы Елена Чупракова рассказала, что виделась с ней сегодня вечером и все было нормально.

"По работе встречались. Я поехала домой, она поехала домой. Я об этом уже узнала, когда мы расстались, о том, что было такое днем. Как новость [появилась], мне позвонили, спросили: а правда? Я позвонила Пугачевой, спросила, а правда? Она сказала: это вранье", – передает телеканал Москва 24 слова Чупраковой.

Новость о госпитализации Пугачевой опроверг и ее муж Максим Галкин. Пародист заявил, что с его супругой все в порядке и она находится дома.

В соцсетях предположили, что новость о болезни певицы – это пиар-ход, чтобы привлечь внимание к артистке и ее новым песням. Продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением на этот счет. Он назвал Пугачеву "артистом юности".

"И все, что происходит сегодня, но я не могу сказать, что мне это симпатично. Для меня, если там будет новый репертуар, для меня он менее интересен. Я ее зафиксировал для себя именно ту и с теми хитами, какой она была. Она хочет, чтобы те песни, которые она пела, запомнились такими, какие они были. И в новом формате, наверное, ей немного сложнее", – пояснил Пригожин.