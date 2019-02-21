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20:39

Снегопад обрушился на Лас-Вегас впервые за 82 года

за рубежом погода

20:39

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Фото: www.instagram.com/queenofhousez

Сильный снегопад обрушился на Лас-Вегас и штат Невада впервые за более чем 80 лет. Об этом сообщила телекомпания 9News.

По данным телекомпании, толщина снежного покрова в Лас-Вегасе составила 13 миллиметров, а в международном аэропорту города достигла 25 миллиметров. Как отметили специалисты, такого мощного снегопада в Лас-Вегасе и его окрестностях не зафиксировали еще ни разу с начала регулярных метеонаблюдений в 1937 году.

По прогнозам, 22 февраля толщина снежного покрова в некоторых районах может превысить 75 миллиметров.

При этом на севере Штатов, в Миннесоте, был отмечен еще один "снежный" рекорд. Там толщина снежного покрова достигла отметки 762 миллиметра впервые с 2010 года.

Во власти снегопада оказалась и Москва. Метель, начавшаяся в городе вечером 21 февраля, будет продолжаться еще сутки. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, выпадет до семи сантиметров снега.

за рубежом погода

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