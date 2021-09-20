ЛДПР набрала 8,16% по итогам обработки 45% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.

Сейчас партия занимает третье место по количеству голосов. На первом – "Единая Россия" с 45,71%, на втором – КПРФ. У коммунистов 21,58%.

Как отметил заместитель руководителя Высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов, данный результат ниже, чем был на выборах в 2016 году. Тем не менее, партия преодолела минимальный пятипроцентный порог для прохода в Госдуму.

"Пройти восьмой раз в Государственную думу – это не проходила еще ни одна политическая партия", – сказал Каргинов.

Окончательные итоги выборов будут к утру 20 сентября. Об этом ранее заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.