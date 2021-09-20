ЦИК: окончательные итоги выборов ожидаются к утру 20 сентября

Окончательные итоги выборов будут к утру 20 сентября. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Окончательная цифра по явке также будет 20 сентября.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что прошедшие выборы доказали эффективность и дееспособность российского избирательного законодательства. По ее мнению, прошедшее в стране голосование было демократичным, прозрачным и легитимным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.