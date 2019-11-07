Собянин поздравил ветеранов с 78-й годовщиной военного парада 1941 года

На Красной площади завершился торжественный марш, посвященный 78-й годовщине военного парада 1941 года. По брусчатке проехали 40 боевых машин времен Великой Отечественной войны. Технику реставрировали по архивным документам и снимкам. Все танки и артиллерийские установки можно увидеть вблизи – на площади заработал музей под открытым небом.

За торжественным маршем наблюдали семь тысяч гостей, среди которых – более тысячи ветеранов. На трибунах присутствовали и четыре участника первого парада 1941 года.

Перед началом марша Сергей Собянин поблагодарил героев войны за то, что они подарили нам мир.

Почти весь день на Красной площади будут показывать военную хронику и фильмы о войне. Музей под открытым небом работает до 17:00. Также действуют тематические интерактивные площадки и фотозоны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.