Москвичи жалуются на проявление симптомов аллергии на пыльцу

Начало сезона аллергии на пыльцу в столичном регионе ожидается в середине апреля – начале мае. Об этом сообщают иммунологи Минздрава Подмосковья. Однако из-за погоды эти сроки могут сдвигаться.

Поллиноз обычно начинается с цветением деревьев: березы, ольхи. Однако некоторые жители столицы уже жалуются на проявление симптомов аллергии. Как сообщают медики, вторая волна обострения наступает в конце июля, когда цветут сложноцветные сорняки вроде полыни. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.