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03 апреля 2019, 10:15

Общество

Москвичи жалуются на проявление симптомов аллергии на пыльцу

Москвичи жалуются на проявление симптомов аллергии на пыльцу

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Начало сезона аллергии на пыльцу в столичном регионе ожидается в середине апреля – начале мае. Об этом сообщают иммунологи Минздрава Подмосковья. Однако из-за погоды эти сроки могут сдвигаться.

Поллиноз обычно начинается с цветением деревьев: березы, ольхи. Однако некоторые жители столицы уже жалуются на проявление симптомов аллергии. Как сообщают медики, вторая волна обострения наступает в конце июля, когда цветут сложноцветные сорняки вроде полыни. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео общество Светлана Милорадова
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