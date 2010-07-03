Мэр Евпатории подозревается в превышении полномочий

Мэр Евпатории Андрей Филонов стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС.

Правоохранители проводят обыски в здании администрации Евпатории и кабинете мэра, а также по его месту жительства. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий".

Накануне Евпаторийский городской суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил расторгнуть трудовой договор с Филоновым. Прокуратура обратилась в суд после решения мэра назначить директором одного из муниципальных учреждений отца своей гражданской жены. По словам Филонова, решение суда не вступило в силу и будет обжаловано.

Филонов, которому 44 года, руководит администрацией крымского города-курорта с ноября 2014 года.