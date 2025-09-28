Форма поиска по сайту

28 сентября, 20:15

Режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна проводили в последний путь

Режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна проводили в последний путь

Путин назвал Кеосаяна выдающимся режиссером

В Москве простились с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. На гражданскую панихиду в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте пришли сотни людей. Среди них – министр культуры Ольга Любимова, актер Иван Охлобыстин, режиссер Федор Бондарчук, юморист Евгений Петросян и многие другие известные персоны.

Соболезнования родным и близким режиссера выразил Владимир Путин. Президент назвал Тиграна Кеосаяна настоящим патриотом России, который сделал многое для развития отечественного кинематографа и обогатил культурную жизнь страны самобытными работами, отражающими дух времени.

В свою очередь, Сергей Собянин отметил необыкновенный лиризм и любовь к жизни, которыми были проникнуты фильмы режиссера.

В последний путь Тиграна Кеосаяна проводили долгими аплодисментами.

