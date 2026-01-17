В Москве простились с заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким

На Основной сцене МХТ имени Чехова в Камергерском переулке состоялось прощание с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким.

Актер театра и кино, педагог, режиссер и телеведущий скончался 14 января на 65-м году жизни. По данным СМИ, причиной смерти стал рак желудка, который выявили у артиста в середине прошлого года.

Проводить Золотовицкого в последний путь пришли сотни людей: родные, коллеги, ученики и поклонники его творчества. На церемонии присутствовали министр культуры РФ Ольга Любимова, художественный руководитель – директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, худрук Государственного театра наций Евгений Миронов, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Кроме того, проститься с Золотовицким пришли народные артисты России Игорь Верник, Николай Цискаридзе, Дмитрий Певцов и Борис Щербаков, актер Леонид Ярмольник, телеведущий Иван Ургант, драматург Евгений Гришковец и многие другие.

Траурное мероприятие продлилось более двух часов. После церемонии гроб вынесли из здания театра под бурные аплодисменты. Похоронили Игоря Золотовицкого на Троекуровском кладбище.