В Доме кино поклонники простились с Владимиром Меньшовым. Церемонию посетили вдова Меньшова Вера Алентова и их дочь Юлия Меньшова.

Проститься с артистом также приехали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов и другие.

Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля. Советский и российский режиссер, актер, сценарист, продюсер умер от последствий коронавируса. Ему был 81 год. Похоронят его на Новодевичьем кладбище – по некоторым данным, рядом с Василием Лановым.