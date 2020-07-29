В АТОР рассказали, какие европейские страны готовы принять россиян

Мальта и Хорватия готовы принять российских туристов. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Пока в ЕС еще сохраняется запрет на въезд для россиян. Официально он был продлен на две недели с 17 июля.

Известно, что как минимум две страны – Финляндия и Эстония – собираются сохранить ограничения и в августе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.