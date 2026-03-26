26 марта, 15:30
Меры по экономии электроэнергии в Египте не затронут туристические объекты
Меры по экономии электроэнергии, которые вводятся в Египте с 28 марта, не затронут туристические объекты.
Как сообщили власти, отели, рестораны и другие площадки, которые посещают туристы, исключены из списка ограничений. Кроме того, большинство отелей имеют собственные генераторы.
Сервис обещают сохранить на привычном для гостей уровне, а меры экономии затронут в основном магазины и торговые центры, они будут закрываться раньше. Также приостановят освещение придорожной рекламы.
