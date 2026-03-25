25 марта, 07:45Туризм
Спрос на флоритуризм в России вырос почти на треть
Все больше россиян выбирают флоритуризм – путешествия, которые позволяют увидеть цветение растений в разных регионах. Спрос на такие поездки за год вырос почти на треть: люди планируют отпуска под природный календарь, стремясь застать склоны, степи и сады в пик их красоты.
В апреле туристы планируют посетить Калмыкию в момент цветения тюльпанов, в мае – Алтай ради маральников или Сахалин, чтобы посмотреть на цветение сакуры, а летом – Астрахань ради лотосов.
