Спрос на флоритуризм в России вырос почти на треть

Все больше россиян выбирают флоритуризм – путешествия, которые позволяют увидеть цветение растений в разных регионах. Спрос на такие поездки за год вырос почти на треть: люди планируют отпуска под природный календарь, стремясь застать склоны, степи и сады в пик их красоты.

В апреле туристы планируют посетить Калмыкию в момент цветения тюльпанов, в мае – Алтай ради маральников или Сахалин, чтобы посмотреть на цветение сакуры, а летом – Астрахань ради лотосов.

