Число специалистов туротрасли Москвы превысило 500 тыс человек в 2023 году

Число специалистов, занятых в туристической отрасли Москвы, превысило в 2023 году полмиллиона. Это на 25% больше, чем в 2022 году за аналогичный период, сообщили в столичном правительстве.

В ведомстве отметили, что город помогает специалистам повышать квалификацию, а также организует обучающие программы для молодежи. Так, например, с 2023 года работает Школа гостеприимства – это бесплатные пятинедельные курсы для гидов, туроператоров, отельеров.

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