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12 июня, 22:30

Туризм

Депутаты Мосгордумы провели ежегодный сплав по реке Яуза

Депутаты Мосгордумы провели ежегодный сплав по реке Яуза

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Депутаты Мосгордумы провели в День России ежегодный сплав по Яузе. В ходе спортивно-экологической акции они определили участки реки, которые требуют восстановления и подходят для активного отдыха москвичей.

Как отметил депутат Александр Сапронов, потенциал у пространства большой, поэтому работа над тем, чтобы сделать его туристическим, экскурсионным и развлекательным маршрутом, будет проводиться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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