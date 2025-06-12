12 июня, 22:30Туризм
Депутаты Мосгордумы провели ежегодный сплав по реке Яуза
Депутаты Мосгордумы провели в День России ежегодный сплав по Яузе. В ходе спортивно-экологической акции они определили участки реки, которые требуют восстановления и подходят для активного отдыха москвичей.
Как отметил депутат Александр Сапронов, потенциал у пространства большой, поэтому работа над тем, чтобы сделать его туристическим, экскурсионным и развлекательным маршрутом, будет проводиться.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.