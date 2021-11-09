Россия возобновляет авиасообщение еще с 9 странами

Россия возобновляет авиасообщение с еще девятью странами. Теперь можно отправится в Таиланд, Тунис, Швецию, Нидерланды, Норвегию, Словению, Иран, Оман и на Багамы.

В основном речь идет об авиарейсах из Москвы. На Багамы, Пхукет и в Бангкок из столицы будут вылетать два самолета в неделю. В Тунис можно улететь также из Петербурга и других российских регионов, которые официально разрешили международные полеты из своих аэропортов.

По-прежнему для туристов закрыт въезд в Иран, Нидерланды, Норвегию и Швецию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.