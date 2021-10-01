Россиянам рассказали, где можно провести ноябрьские выходные

Впереди россиян ждут ноябрьские выходные. Путешественники уже задумались, где и как их провести.

Сочи, Турция, Кипр – это самые популярные варианты. Подробнее о том, что еще могут предложить турфирмы, – в эфире телеканала Москва 24.