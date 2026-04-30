Камеры в Москве готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 2–3 км/ч

Камеры в Москве готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 километров в час. Об этом сообщил генеральный директор ЦОДД Михаил Кизлык.

ЦОДД выступает за снижение порога, но решение должны принять в правительстве и МВД РФ. Техническая возможность фиксировать скорость с минимальной погрешностью, даже 1 километр, есть уже сейчас.

