На северо-западе Москвы из-за строительства метро изменили схему движения

В связи со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии московского метро временно изменилась схема движения в районе Пятницкого шоссе, улицы Митинской и Мякининского проезда, сообщили в ЦОДД.

На дублере Митинской улицы и на дороге в районе Пятницкого шоссе временно вводится одностороннее движение. По временно выделенным полосам может ездить только городской транспорт.

Изменения будут действовать с 30 апреля до 04:30 9 мая.