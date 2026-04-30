Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На новой Бирюлевской линии метро началось строительство уже четвертого тоннеля, сообщил Сергей Собянин. Щит "Виктория" диаметром 6 метров пройдет почти 1,5 километра между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты". Бирюлевская линия улучшит транспортное обслуживание более 1 миллиона человек из 8 районов Москвы.

"Сейчас на юге столицы за счет бюджетных и внебюджетных средств возводят 18 социальных объектов. Из них 13 – школы, детские сады и образовательные комплексы почти на 6 тысяч детей. Также идет строительство 1 медицинского и 4 спортивных объектов. Среди них – как районные физкультурно-оздоровительные комплексы, так и знаковые объекты, например стадион "Торпедо" имени Э. А. Стрельцова. Завершить возведение всех 18 объектов планируют в ближайшие 3 года", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Даниловском районе завершается создание новой пешеходной зоны. Участок объединит Крутицкую и Симоновскую набережные и станет частью большого пешеходного и велосипедного маршрута.