Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 апреля

С 30 апреля по 8 мая не будет движения поездов между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" столичного метрополитена. На время закрытия участка Арбатско-Покровской линии запустят около 130 компенсационных автобусов. В эти дни они будут курсировать по двум маршрутам.

Парад в честь Дня Победы на Красной площади в этот раз пройдет без военной техники. Как сообщили в Минобороны, это связано с текущей оперативной обстановкой. В составе пешей колонны пройдут военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск.

В Москве утвержден проект планировки территории транспортного узла "Строгино". Там появятся объекты метрополитена и многофункциональный общественный комплекс. Кроме того, проект предусматривает строительство и реконструкцию улично-дорожной сети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

