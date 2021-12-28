В отелях Cosmos Hotel Group появятся заправки для электромобилей

Зарядные станции для электромобилей устанавливают на парковках 16 отелей Москвы и других городов России. В частности, одна из таких ЭЗС откроется рядом с комплексом "Космос" недалеко от ВДНХ. Посетители и гости отелей смогут зарядить электротранспорт с помощью мобильного приложения.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн рассказал, что данный проект реализуется совместно с одной из компаний, входящих в АФК "Система", которая является поставщиком зарядной инфраструктуры.

"Для нас это не только дань моде новой тенденции. Это наш вклад в развитие зеленых технологий и защиту окружающей среды. Все чаще и все больше сегодня используют транспорт на электрических батареях и мы это видим в наших отелях. Поэтому наша задача в ближайшие годы сделать так, что бы во всех наших отелях данные зарядные станции присутствовали", – добавил Швейн.

Такие станции с цифровой платформой управления уже заряжают транспорт в Москве, Ульяновске и Нижнем Новгороде. Аналогичные системы будут установлены в Новосибирске, Казани, Воронеже, Ярославле, Волгограде, Астрахани, Ижевске, Петрозаводске, Сочи и республике Алтай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.