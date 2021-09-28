Самолет Геленджик – Москва, пассажиры которого ждали почти сутки, приземлился в Домодедово

Рейс из Геленджика в Москву, которого пассажиры ждали почти сутки, состоялся. Самолет только что приземлился в аэропорту Домодедово.

Как рассказали пассажиры, вылета с курорта ждали сотни человек, время постоянно переносили. Затем людям даже вернули багаж, чтобы они могли переночевать в гостинице.

В авиакомпании заявили, что рейс задержали по техническим причинам. Кроме того, в аэропорту, по мнению пресс-службы перевозчика, были плохие погодные условия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.