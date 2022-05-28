Почти два дня люди не могут вылететь из аэропорта Шереметьево в Сербию. Рейс была назначен на 26 мая. Одна из пассажирок рассказала нам, что говорят о причинах задержки.

По словам Оксаны Якушиной, причина, по которой вылет не производится, менялась несколько раз. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.