Около 130 автобусов КМ запустят на время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро

Около 130 автобусов большого класса с пометкой КМ запустят на время закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро. Поезда между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" не будут ходить с 30 апреля по 8 мая.

В Дептрансе рекомендовали пассажирам также пользоваться альтернативными маршрутами: Таганско-Краснопресненской линией метро и другими видами наземного транспорта.

