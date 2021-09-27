Минтранс предложил ввести ответственность служб заказа такси перед пассажирами

Минтранс взялся за такси. Сервисы заказа машин должны нести полноценную ответственность перед пассажирами. Законопроект представили на обсуждение.

Когда его одобрят, агрегаторы уже не смогут сказать, что они лишь доска для объявлений или посредник между водителями и пассажирами.

В законопроекте прописали правила и для тех, кто арендует машину и таксует как самозанятый – медосмотр и техосмотр станут обязательными. И все этой должно быть отражено в единой информационной системе.

Ввести изменения могут уже в 2023 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.