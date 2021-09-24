Оснований говорить о локдауне в РФ нет – Попова

Оснований говорить о прекращении пандемии в России нет, однако оснований для введения нового локдауна также нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, ожидает ли Россию серьезный всплеск заболеваемости коронавирусом осенью и зимой. Эксперт отметил, что россияне почти перестали носить маски. Свою лепту в рост заболеваемости вносит и главенствующий в России штамм "Дельта", объяснил он.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России растет заболеваемость коронавирусом. По ее словам, в фазе роста находятся 36 регионов.