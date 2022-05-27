Рублево-Архангельскую линию столичного метро откроют раньше запланированного срока

Рублево-Архангельскую линию московского метро откроют раньше запланированного срока. Второй участок линии – от "Шелепихи" до "Липовой Рощи" – начали строить.

Сейчас основные работы идут на территории трех станций. На "Звенигородской" готовят стройплощадку, ставят ограждения. На станции "Карамышевская" роют котлован. А на месте станции "Бульвар Карбышева" прокладывают временные энергосети, объездные дороги и пешеходные пути. Как уточнил заммэра Андрей Бочкарев, начались подготовительные работы и на других станциях.

Линия свяжет районы новой застройки в Рублево-Архангельском со станциями Большой кольцевой линии метро. Ввод линии также улучшит доступность районов Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.