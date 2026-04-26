26 апреля, 22:15Транспорт
Три станции Троицкой линии столичного метро откроются через три года
Три станции Троицкой линии метро Москвы планируют открыть через три года. Появление новых станций решит проблему перегрузки Калужского шоссе.
Троицкая линия – самая молодая и в будущем одна из самых длинных веток московского метрополитена: 43 километра и 17 станций. В настоящее время работают 11 – "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская" и другие.
