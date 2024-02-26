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26 февраля, 11:30

Транспорт

Автовокзал Красногвардейский заменил станции Орехово и Варшавская

Автовокзал Красногвардейский заменил станции Орехово и Варшавская

Автостанции Орехово и Варшавская прекратили работу с 26 февраля

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В расписании междугородних автобусов, которые отправляются из столицы, больше нет рейсов от автостанций Орехово и Варшавская. В понедельник, 26 февраля, они прекратили свою работу. Вместо них рейсы будет выполнять международный автовокзал Красногвардейский.

С Красногвардейского можно выехать более чем в 30 городов, – это Новомосковск, Тула, Орел, Липецк, Тамбов, Ростов-на-Дону, Ставрополь и многие другие города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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