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Транспорт

Росгвардия показала, как устроена их система охраны автомобилей

Росгвардия показала, как устроена их система охраны автомобилей

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Росгвардия показала, как устроена их система охраны автомобилей. Подобной услугой могут воспользоваться и компании с большим автопарком, и владельцы машин, кому требуется особая защита от угона или повреждений.

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии в Москве рассказали, как работает сигнализация, и показали алгоритм действий. Сигнал тревоги от охраняемого автомобиля по выделенному каналу связи поступает на пульт и передается группе задержания, которая немедленно выезжает к месту вызова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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