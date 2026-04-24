Парад судов в честь открытия сезона речной навигации прошел на Москве-реке

Полный вперед: в столице открылся сезон летней речной навигации. В честь этого события на Москве-реке состоялся парад.

По главной водной артерии города прошли 10 судов: от классических теплоходов до гибридного прогулочного судна "Стрельна". Возглавило колонну самое современное регулярное электросудно.

Маршрут праздничного кортежа прошел через самый центр города под знаменитыми столичными мостами.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева узнала, что ждет пассажиров в новом сезоне речной навигации, а также много интересных фактов о водном транспорте столицы.