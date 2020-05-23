Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В майские выходные электромобили заряжали на станциях "Энергия Москвы" в 3,3 раза чаще, чем за весь 2021 год. С 1 по 12 мая зафиксировано 18 тысяч зарядных сессий на городских станциях.

"С начала 2024 года на дорогах произошло на 4% меньше ДТП, чем за тот же период в 2023 году. Сократилось число погибших и раненых: на 5% меньше людей получили травмы, количество смертельных случаев уменьшилось на 3,5%", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

На станции Беговая идет строительство нового городского вокзала для двух линий МЦД. Специалисты готовят к работе на стройке один из самых больших гусеничных кранов в Москве.