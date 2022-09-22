На станциях БКЛ планируют построить 22 транспортно-пересадочных узла

22 транспортно-пересадочных узла построят на БКЛ. Пассажиры смогут быстро и комфортно менять вид транспорта. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

ТПУ помогают не только удобно переходить на разные виды транспорта, но и расширяют возможности появления новых точек притяжения активности за пределами центральной части столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.